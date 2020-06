Calciomercato Inter, addio Vecino | Un jolly d’attacco per Conte

C’è anche il Tottenham su Vecino. L’Inter potrebbe sfruttare l’uruguaiano per arrivare a Lucas Moura

Matias Vecino è destinato a lasciare l‘Inter al termine di questa stagione. Già vicino all’addio a gennaio, l’uruguaiano non rientrerebbe nel progetto tecnico di Antonio Conte per lo scacchiere futuro della squadra nerazzurra. All’ex Fiorentina non mancherebbero le offerte, soprattutto tra Liga e Premier League. Negli ultimi tempi soprattutto il Valencia si sarebbe fatto sotto per il giocatore e presto potrebbe affondare il colpo mettendo sul piatto una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Assegno che andrebbe a soddisfare l’Inter, che preferirebbe incassare cash investendo poi il tesoretto per altre operazioni in entrata.

Inter, idea Lucas Moura: carta Vecino

Vecino, comunque, potrebbe fungere anche da preziosa pedina di scambio nella prossima campagna trasferimenti. Il 28enne centrocampista piace sempre in Premier League, stuzzicando l’interesse soprattutto del Tottenham. Il profilo dell’uruguaiano è gradito a Mourinho, a caccia di rinforzi nel settore mediano del campo. L’Inter come abbiamo spiegato vorrebbe incassare 20 milioni cash dalla cessione di Vecino, ma sarebbe aperto anche ad inserire delle contropartite in grado di migliorare la rosa di Conte. E nella rosa degli ‘Spurs’ un giocatore che potrebbe fare al caso del tecnico nerazzurro sarebbe Lucas Moura, che non figura nella lista degli incedibili dell’undici di Mourinho. Il brasiliano con le sue caratteristiche andrebbe a fungere da jolly offensivo per Conte, sostituendo Sanchez la cui conferma è fortemente in bilico.

Lucas ha una valutazione superiore a Vecino, con Marotta che per accaparrarsi il cartellino dell’attaccante metterebbe sul piatto anche una parte in conguaglio per avere il via libera del Tottenham.

