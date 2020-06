Calciomercato Inter, Marotta spiazzato | Si offre al Real Madrid!

Il mercato dei parametri zero continua ad essere seguito con molta attenzione da Marotta: uno degli obiettivi dell’Inter si sarebbe proposto al Real.

Fra le grandi qualità portate da Marotta all’Inter, c’è anche quella che ha caratterizzato la propria gestione nella dirigenza della Juventus: i parametri zero. In estate l’ad nerazzurro ha portato a Milano un difensore del calibro di Diego Godin ed a gennaio ha anticipato tutta la concorrenza su un potenziale parametro zero come Eriksen. Anche per la prossima estate Marotta avrebbe individuato diversi giocatori che potrebbero arrivare all’Inter gratuitamente: il primo nome della lista, però, rimane Edinson Cavani.

LEGGI ANCHE >>>Serie A, ecco il nuovo calendario | UFFICIALI date e orari

Calciomercato Inter, Cavani si allontana | Ha scelto il Real Madrid!

Uno dei migliori parametri zero sul prossimo mercato sarà Edinson Cavani: l’attaccante uruguaiano andrà in scadenza a fine stagione con il PSG ed è uno degli obiettivi dell’Inter. Le ambizioni di Marotta, però, potrebbero scontrarsi con la realtà: secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, Cavani si sarebbe offerto al Real Madrid. Il sogno dell’ex attaccante del Napoli, a 33 anni, è quello di sollevare la Champions League e per farlo avrebbe scelto il club più titolato in questo senso. Il Real Madrid è la squadra che ha vinto più volte la competizione e la possibilità di giocare al ‘Bernabeu’ avrebbe fatto capitolare Cavani. Il club meneghino potrebbe essere stato beffato, quindi, dalle scelte dell’attaccante che già a gennaio è stato vicino a trasferirsi a Madrid, sponda Atletico però.

LEGGI ANCHE >>>Liga, il presidente del club: “Porte aperte il 13 giugno”

I piani di Marotta potrebbero essere andati in fumo: Edinson Cavani si sarebbe proposto al Real Madrid.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Milan, sorpresa Castrovilli | Può arrivare grazie al flop!

Calciomercato Brescia, Balotelli verso l’addio | Si passa per vie legali

Juventus, svolta a centrocampo | Via libera grazie a Douglas