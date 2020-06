Liga, il presidente del club: “Porte aperte il 13 giugno”

Il club si porta avanti, vuole anticipare la ‘Fase 3’. Il presidente degli spagnoli ha annunciato di voler tornare a giocare a porte aperte

Come la Serie A, anche la Liga tornerà a breve in campo. Lo farà, precisamente, l’11 giugno prossimo, rispettando chiaramente i nuovi protocolli di sicurezza varati dalle autorità nazionali. Anche in Spagna come nel resto d’Europa sarà dunque ancora vietato l’ingresso sugli spalti ai tifosi per tenere sotto controllo l’emergenza sanitaria. Ma proprio dalla Spagna arriva la clamorosa notizia: Miguel Angel Ramirez, presidente del Las Palmas (club che milita in LaLiga 2) vuole tornare in campo con il pubblico sugli spalti!

Liga, il Las Palmas brucia le tappe

Il presidente del club ha parlato alla radio ufficiale del club: “Le Isole Canarie sono una destinazione sicura, il nostro può essere l’unico stadio nei grandi campionati europei a giocare di nuovo con il pubblico sugli spalti”. Annunciata, dal numero uno del Las Palmas, anche la data in cui verrebbe aperto lo stadio al pubblico: “Dal 13 giugno contro il Girona“. Quella del ritorno dei tifosi sugli spalti pare essere, in effetti, una delle prossime mosse del governo e delle autorità spagnole per la ‘Fase 3’. La penisola iberica, d’altro canto, ha fatto registrare numeri non troppo alti in merito all’emergenza coronavirus e questo ha permesso di ragionare con un certo ottimismo.

Miguel Angel Ramirez, però, sembra intenzionato a bruciare le tappe e a dare l’ok per la riapertura al pubblico dello stadio prima dei tempi previsti.

