Calciomercato Juventus, occasione a zero | Rivelazione dell’agente

La Juventus rimane attenta a diversi giocatori a parametro zero, ma in particolare gli occhi di Paratici sono in Premier: le parole dell’agente.

Negli ultimi anni la Juventus è stata pressoché magistrale a livello di acquisti a parametro zero: Paratici ha portato a Torino giocatori come Dani Alves, Khedira, Emre Can, Ramsey e Rabiot. Iniezioni di qualità ed esperienza a basso costo, che possono diventare dei pilastri della squadra come nel caso di Khedira oppure tramutarsi in plusvalenze come nel caso di Emre Can, ceduto al Borussia Dortmund a gennaio. Nel mercato estivo, il CFO bianconero avrebbe individuato diversi giocatori in scadenza che potrebbero servire: l’obiettivo di Sarri, però, è uno soltanto.

Calciomercato Juventus, occasione Willian | Le parole dell’agente

Uno dei migliori parametri zero sul mercato potrebbe essere Willian, il cui contratto con il Chelsea scade al termine della stagione in corso. Il brasiliano è uno dei pupilli di Sarri, che l’anno scorso lo ha allenato proprio in Inghilterra e che sarebbe contento di averlo anche alla Juventus. La situazione di Willian sembra essere molto delicata, con il Chelsea che potrebbe ancora riuscire a trovare un accordo. Nella giornata di oggi ha parlato l’agente del giocatore.

Ai microfoni di ‘Sky Sport’, Kia Joorabchian ha rivelato che: “Willian sarebbe disposto a firmare un triennale, ma la politica del Chelsea prevede solamente due anni: questo è il problema principale. Rispettiamo la politica dei ‘Blues’, ma Willian ha una carriera e l’ambizione di concludere ad alti livelli. Al momento non abbiamo ancora parlato con altri club”. La situazione dell’esterno brasiliano, quindi, è tutta in divenire: nel caso in cui il club inglese non dovesse fare un’eccezione alla propria politica salariale, Willian sarà libero di scegliere una destinazione. La possibilità di ritrovare Maurizio Sarri potrebbe far propendere la scelta del brasiliano verso Torino.

La Juventus non molla la presa su Willian: il brasiliano è in scadenza con il Chelsea e, come riferito dall’agente, il rinnovo sembra complicarsi.

