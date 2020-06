Calciomercato Juventus, futuro deciso | Paratici in agguato

La Juventus sta cercando un colpo importante sulla corsia destra: Paratici avrebbe individuato in Premier League il profilo giusto, concorrenza del Napoli.

Il quarto uomo di destra nella linea difensiva è stata la croce e la delizia della Juventus negli ultimi anni: l’arrivo di Dani Alves nel 2016 aveva infiammato tifosi e compagni di squadra, salvo poi rivelarsi un fuoco di paglia con l’addio del brasiliano dopo appena una stagione. Due anni più tardi, la storia si è ripetuta con Cancelo: arrivato con grandi aspettative, il portoghese è stato ceduto al Manchester City dopo una sola stagione. In estate, i bianconeri, vorrebbero portare a Torino un altro grande interprete del ruolo: Paratici è pronto a pescare dalla Premier League.

Calciomercato Juventus, Bellerin verso l’addio | Paratici pronto ad accoglierlo

Il nuovo terzino destro della Juventus potrebbe arrivare dalla Premier League: Hector Bellerin, infatti, non sarebbe contento dei tagli di stipendio programmati dall’Arsenal e starebbe valutando l’addio. Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes’, la Juventus sarebbe una delle favorite per un suo eventuale acquisto. L’esterno spagnolo arriva da una stagione complicata: a causa della rottura del legamento crociato, e di un altro infortunio più lieve, ha totalizzato solo otto presenze.

Rimane il fatto che a 25 anni, Hector Bellerin, sia uno dei migliori terzini destri del mondo: dotato di grande velocità, le scorribande offensive dell’ex Barcellona sono spesso dannose per gli avversari. Su Bellerin, però, non ci sarebbe solamente la Juventus: sarebbero diverse le squadre di Serie A interessate allo spagnolo, in particolare Napoli ed Inter. Riuscire a strapparlo dall’Arsenal, tuttavia, non sarà un’impresa semplice: i ‘Gunners’, infatti, valutano Bellerin intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra alta, che ne conferma il valore tecnico.

