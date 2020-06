Calciomercato Serie A, ‘bomba’ Piatek | C’è il ritorno!

Piatek potrebbe tornare in Serie A: questa è l’indiscrezione di mercato lanciata questa mattina da “La Nazione”. L’ex Milan sarebbe pronto per il ritorno

Dopo l’exploit al Genoa Krzysztof Piatek non ha lasciato un grande segno al segno, ma il richiamo ad un possibile ritorno in Serie A è davvero molto forte. A gennaio è volato all’Hertha Berlino, dove ha messo a segno ben quattro gol in undici partite tra Bundesliga e Coppa tedesca.

Calciomercato, assalto della Fiorentina per Piatek

Come svelato dall’edizione odierna de “La Nazione” l’ex Milan Piatek, ora all’Hertha Berlino, sarebbe vicino a ritornare in Serie A visto il forte pressing della Fiorentina. Dopo gli acquisti di Cutrone e Kouamé, in fase di guarigione dopo il grave infortunio al ginocchio, la società viola potrebbe rinforzare il reparto offensivo con un tassello davvero importante.

Inoltre, Piatek potrebbe arrivare alla Fiorentina sulla base di un prestito oneroso, seppur biennale, e un riscatto obbligatorio da saldare nel 2022.

Il futuro dell’attaccante polacco potrebbe essere ancora una volta in Serie A con il club viola, pronto all’assalto decisivo.

