Calciomercato Juventus, colpo in difesa | C’è il sorpasso

La Juventus programma la prossima sessione estiva di calciomercato e, in tal senso, arrivano novità importanti per il top player in difesa

La Juventus 2020/21 inizia a prendere forma. In attesa di tornare in campo per la ripresa della Serie A, in casa bianconera a tenere banco resta il prossimo mercato estivo. Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere complicarsi uno degli obiettivi seguiti da tempo da Paratici: cresce la concorrenza per il top player.

Calciomercato Juventus, rischio beffa: c’è anche Mourinho

Novità importanti per uno degli obiettivi per la difesa della Juventus, la prossima estate. Stefan Savic, in scadenza nel 2022 con l’Atletico Madrid, è finito prepotentemente nel mirino di due club europei. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes’, Monaco e Tottenham avrebbero tutta l’intenzione di darsi battaglia per l’acquisto del centrale 29enne. L’ex City e Fiorentina vuole infatti avere la garanzia di giocare il prossimo anno e, vista la forte concorrenza con i ‘Colchoneros’, spingerà per dire addio.

Non solo i bianconeri dunque, con un intreccio di mercato con Spurs e monegaschi che prenderebbe corpo nelle prossime settimane. Il Tottenham segue anche Maripàn, centrale del Monaco che potrebbe lasciarlo partire avendo poi via libera nella corsa a Savic. L’agente del difensore dell’Atletico Madrid starebbe già parlando con Monaco e Tottenham, con l’Atletico che non si opporrà all’addio di Savic e si aspetta una cifra importante per il suo cartellino.

La Juventus dunque rischia di dover abbandonare una delle piste seminate negli ultimi mesi: Savic tra Monaco e Tottenham.

