Calciomercato Brescia, Balotelli verso l’addio | Si passa per vie legali

Dopo le polemiche degli ultimi giorni tra Massimo Cellino e Mario Balotelli, ecco un nuovo scenario per quanto riguarda l’attaccante del Brescia

Ancora protagonista fuori dal campo Mario Balotelli. Dopo la ripresa degli allenamenti lo stesso attaccante del Brescia non si è presentato al campo con lo stesso numero uno del club, Massimo Cellino, che ha svelato: “Una scommessa persa di brutto”. Ora la vicenda potrebbe finire anche in tribunale.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, scambio in Serie A | Addio De Sciglio

Calciomercato, Balotelli possibile rescissione

I due si sarebbero anche vedere nei giorni scorsi per chiarirsi definitivamente faccia a faccia, ma ciò non è stato possibile anche per l’assemblea di Lega online in cui era impegnato Cellino. Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” Balotelli avrebbe anche inoltrato nella missiva la richiesta di risarcimento economico da circa 400mila euro.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, assalto da Parigi | 30 milioni per il rossonero

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, colpo in Germania e smacco all’Inter | I dettagli

Una richiesta davvero incredibile che avrebbe mandato su tutte le furie il Brescia, che potrebbe far valere le sue ragioni mettendo in risalto la scarsa professionalità dell’attaccante italiano durante il lockdown. Infine, come svelato dall’edizione de “Il Corriere della Sera Brescia” Balotelli vorrebbe tornare a giocare subito e così la risoluzione contrattuale potrebbe fare al suo caso. Già nella scorsa estate è stato vicinissimo al Flamengo, ma sarebbe arrivata una chiamata anche in MLS dai Los Angeles Galaxy.

La risoluzione unilaterale del contratto costringerebbe lo stesso SuperMario a ripartire ancora una volta da zero.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, addio Skriniar | C’è già il sostituto