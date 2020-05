Calciomercato Milan, assalto da Parigi | 30 milioni per il rossonero

Il Milan dovrà respingere gli attacchi delle big d’Europa per i top player rossoneri: assalto del PSG per il giocatore del club milanese

Il Milan pensa a rinforzare la rosa rossonera, ma la società milanese dovrà stare attente ai numerosi attacchi in estate per i vari top player in rosa.

Calciomercato Milan, assalto del Psg per Bennacer

Come svelato dal portale spagnolo “fichajes.com” e come riporta Le10Sport il PSG sarebbe piombato sulle tracce di Ismael Bennacer, centrocampista rossonero, che si è convertito come uno dei protagonisti della stagione altalenante del Milan.

Il direttore sportivo del PSG, Leonardo, lo aveva già messo nel mirino di quando era al Milan: ora il ds brasiliano cercherà di portarlo a Parigi mettendo sul piatto circa 30 milioni di euro.

Non solo acquisti, il Milan dovrà fare i conti anche con possibili assalti decisivi in estate.

