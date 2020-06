Calciomercato Inter, erede Lautaro | Conte lo rivuole!

Il calciomercato nerazzurro vedrà l’approdo alla corte di Conte di un nuovo bomber: pista suggestiva dal top club per l’erede di Lautaro Martinez

Due settimane al ritorno in campo della Serie A. La rincorsa al sogno scudetto prosegue per l’Inter di mister Conte, senza però accantonare le prossime mosse di mercato. Un calciomercato estivo che riserverà non poche sorprese ai nerazzurri, con Marotta deciso a regalare all’Inter un attaccante di spessore. Dato quasi per scontata la cessione di Lautaro Martinez, spunta una pista inattesa per il reparto avanzato del tecnico pugliese.

Inter, addio Lautaro: colpo top grazie a… Werner

Lautaro Martinez ed il Barcellona convoleranno a nozze nelle prossime settimane, salvo sorprese inattese. Ecco che il sostituto del ‘Toro’, in casa Inter, potrebbe arrivare grazie ad un alleato inatteso. Timo Werner, centravanti del Lipsia a lungo corteggiato da Marotta, sarebbe vicino ad approdare al Chelsea. La punta tedesca lascerebbe la Bundesliga per i ‘Blues’, con la titolarità praticamente certa nell’attacco di Lampard.

Ecco che con l’approdo di Werner in quel di Londra, l’attacco della squadra inglese si rivelerebbe a dir poco affollato. Tra i probabili partenti vi sarebbe anche Tammy Abraham, talentuoso attaccante inglese già visionato da Conte nella sua avventura londinese. Il tridente di Lampard costringerebbe alla panchina uno tra Werner e Abraham, salvo dirottare sulla sinistra il bomber teutonico.

La pista Abraham potrebbe dunque infiammarsi, con il centravanti di origini nigeriane che in stagione ha siglato 15 reti e 6 assist in 34 presenze con il Chelsea. L’attaccante inglese nelle settimane scorse è stato accostato anche alla Juventus, con Paratici pronto a dare battaglia a Marotta. Un acquisto dal futuro assicurato da affiancare a Lukaku, già dalla prossima stagione. L’Inter pensa al colpo Abraham, Conte è pronto a scommettere sul classe 1997.

