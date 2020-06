Calciomercato Milan, concorrenza dalla Serie A per il giovane talento

Il Milan inizia a costruire l’organico per la prossima stagione puntando su un giovane talento portoghese: un’altra squadra di Serie A sull’obiettivo

Il Milan prova a dare una svolta alla propria stagione partendo da questa sera, quando affronterà la Juventus nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Nel frattempo la società rossonera lavora per il futuro del club, lavorando alla rivoluzione per la prossima stagione. Uno degli obiettivi milanisti sembrerebbe essere Florentino Luis, giovane talento del Benfica che avrebbe attirato l’attenzione di molti club. Tra questi, secondo quanto riportato da ‘Radio Sei’, ci sarebbe anche la Lazio. Infatti, anche la squadra di Simone Inzaghi vorrebbe assicurarsi il classe 1999. Il centrocampista portoghese sarebbe valutato dal Benfica intorno ai 35 milioni di euro. Si accende così la sfida di mercato tra i due club italiani per arrivare al talento del futuro.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, colpo a zero | Ancelotti beffa Milan e Napoli!