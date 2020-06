Calciomercato, colpo a zero | Ancelotti beffa Milan e Napoli!

Il calciomercato non prevede esclusione di colpi, così Carlo Ancelotti sembrerebbe pronto a soffiare il colpo di mercato a due ex: Milan e Napoli beffate

Carlo Ancelotti, allenatore in grado di vincere tutto in Italia ed in Europa, ha scelto la panchina dell’Everton per una nuova panchina in Premier League. Ora il tecnico sembrerebbe pronto a beffare due delle sue ex squadre in chiave mercato. Milan e Napoli beffate da Ancelotti per l’obiettivo in difesa.

Calciomercato Milan e Napoli, Ancelotti soffia l’obiettivo in difesa: Thiago Silva vicino all’Everton

Milan e Napoli oltre a preparare le due semifinali di ritorno di Coppa Italia, dove affronteranno rispettivamente Juventus ed Inter, delineano i loro piano di mercato. Entrambe le squadre nelle ultime settimane sono state spesso accostate al difensore del PSG ed ex rossonero, Thiago Silva. Il difensore brasiliano non rinnoverà il proprio contratto con la società parigina e dopo ben otto anni potrebbe decidere di tornare in Italia. Milan e Napoli dunque continuano ad osservare la situazione, ma l’ex in comune potrebbe beffare entrambe.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todo Fichajes’, il difensore centrale sembrerebbe molto vicino all’accordo con l’Everton di Carlo Ancelotti. L’allenatore ex di entrambe le squadre italiane, in cui ha però lasciato ricordi diversi visto che con il Milan vinse tutto mentre con il Napoli è riuscito solo a raggiungere il secondo posto in campionato ed i quarti di finale di Europa League. Thiago Silva sembrerebbe affascinato dal progetto dell’Everton e sembrerebbe vicinissimo a firmare con i ‘toffees’. Milan e Napoli beffati dunque dal loro ex allenatore in chiave mercato.

