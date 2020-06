Calciomercato Milan, l’ex rossonero si candida | “Se serve, ci sono”

Il Milan ripartirà con ogni probabilità da un nuovo tecnico in vista del calciomercato estivo: un ex rossonero si candida per il post Pioli

I pensieri del Milan sono fissi alla Tim Cup, per il ritorno in campo della squadra di Pioli contro la Juventus. Una ripresa, in attesa che anche la Serie A tra dieci giorni ricominci, con il tema mercato sullo sfondo. E proprio in ottica calciomercato, un ex bandiera del Milan si sarebbe proposta per la stagione 2020/21: ecco di chi si tratta.

Calciomercato Milan, post Pioli: l’ex rossonero si candida!

Non c’è solo Ralf Rangnick in corsa per la panchina del Milan. Nonostante il tedesco sembri avanzare a grandi passi verso la firma con il club di via Aldo Rossi, un’altra candidatura sarebbe spuntata nelle scorse ore. L’ex bandiera rossonera dal 1960 al 1979, Gianni Rivera, ha avanzato la sua candidatura per la guida tecnica del ‘Diavolo’. “Ho preso da poco il patentino e posso allenare. Se il Milan ha bisogno di una mano, io ci sono”.

Parole importanti al settimanale ‘Oggi’ quelle rilasciate da Rivera che tende la mano verso il suo ex club, in evidente difficoltà di risultati nelle ultime stagioni. Difficile dunque che la proposta di Rivera venga ‘accolta’ in quel di Milanello anche se, per il futuro, mai dire mai.

Al momento, salvo sorprese, sembrerebbe Rangnick il candidato numero 1 a sostituire Pioli: decisive le prossime settimane, con la riapertura del mercato estivo.

