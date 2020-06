Calciomercato, PSG a caccia dell’erede | Inter e Milan nel mirino!

Le strade di PSG e Thiago Silva sono destinate a separarsi a fine stagione: i parigini avrebbero messo gli occhi in Serie A per l’erede del brasiliano

Una delle società che si appresta a svolgere un ruolo da protagonista nel prossimo mercato è il PSG. Il club transalpino potrebbe subire una rivoluzione importante, con Neymar che potrebbe lasciare e Thiago Silva che andrà in scadenza. Il contratto del difensore brasiliano con il PSG si scioglierà a fine stagione ed i parigini sono chiamata a sostituirlo. Leonardo avrebbe messo gli occhi su due dei migliori difensori della Serie A, a cui sarebbe pronto ad affidare l’eredità di Thiago Silva.

Secondo quanto riportato da ‘Foot Mercato’, il PSG sarebbe intenzionato a trovare in Serie A l’erede di Thiago Silva: in lista ci sono Skriniar, Romagnoli e Koulibaly. Il centrale del Napoli sembra essere il profilo più difficile da raggiungere, a causa del prezzo richiesto dai partenopei. Il preferito di Leonardo, in ogni caso, sembrerebbe essere il difensore dell’Inter: Skriniar rappresenta, per età e leadership, il profilo ideale per il PSG.

Il club parigino potrebbe dare l’assalto al centrale slovacco nelle prossime settimane. Il dirigente brasiliano, poi, non dimentica il suo Milan: anche Romagnoli potrebbe essere una soluzione importante per i francesi. Il difensore della Nazionale ha un contratto che lo lega ai rossoneri ancora per due stagioni, ma potrebbe essere sacrificato dal ‘Diavolo’ per fare cassa. Il Milan, infatti, ha bisogno di fondi per mettere in piedi la rivoluzione dettata da Ivan Gazidis. L’erede di Thiago Silva potrebbe essere uno dei pilastri difensivi dei due club milanesi: Leonardo vuole un top player per il reparto arretrato.

