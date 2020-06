Calciomercato Juventus, fumata nera | “Lo scambio non si fa”

La Juventus cerca il colpo a centrocampo direttamente dalla Serie A, ma arriva un annuncio sulla trattativa che potrebbe saltare

Tutto pronto per il ritorno in campo delle squadre italiane, la Juventus si prepara per vivere un finale di stagione scottante visto che è ancora in lotta per tutte e tre le competizioni. Si ripartirà dalla Coppa Italia venerdì contro il Milan e, una volta assegnato il primo titolo nella finale del 17 giugno, si procederà con il campionato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Zidane lo manda al Milan | Real-Bennacer: c’è il piano

Ad agosto ci sarà infine la tanto attesa Champions League che sarà il culmine di un vero e proprio tour de force. Mentre la squadra si allena per vivere insensamente le prossime settimane, la società continua a lavorare sul calciomercato per andare a caccia di rinforzi importanti in vista della nuova stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto Real al pilastro di Conte | Offerto un giocatore

Calciomercato Juventus, Focolari: “No allo scambio Zaniolo per Bernardeschi”

Un obiettivo dei bianconeri è sicuramente il talento della Roma Nicolò Zaniolo, che sta incantando tutti ed è seguito dalla Juventus da ormai diverso tempo. Per arrivare a lui, però, è inevitabile un sacrificio importante e per questo si valuta l’inserimento di Federico Bernardeschi nella trattativa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ritorno del grande ex | Annuncio sui social

Queste intanto le dichiarazioni di Furio Focolari attraverso i microfoni di Radio Radio: “Lo scambio che porterebbe Zaniolo alla Juventus non si fa perché Bernardeschi non accetta una squadra come la Roma che ogni anno vende i giocatori migliori. È titolare nella nazionale di Mancini e non andrebbe in un club come quello giallorosso”. Se l’esterno facesse saltare la trattativa, la ‘Vecchia Signora’ sarebbe sicuramente infastidita dalla scelta del proprio calciatore.

Il giornalista dunque ha le idee chiare sulla trattativa che per lui è pressocché impossibile perché non si riuscirebbe ad accontentare tutti i giocatori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Sport, parla Spadafora: da fondo perduto a sport amatoriali

Calciomercato Juventus, offerti 100 milioni | La risposta del Barcellona