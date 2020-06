Calciomercato Milan, ritorno del grande ex | Annuncio sui social

Calciomercato Milan, arriva l’indizio sul futuro del grande sogno di mercato dei rossoneri: l’annuncio sui social

Il Milan si avvicina al futuro con numerose incognite, puntando all’ennesima ricostruzione. Nel finale di stagione, sarà fondamentale provare a conquistare un posto in Europa League, per ricominciare con un nuovo ciclo nella prossima annata. L’amministratore delegato Ivan Gazidis ha deciso: sarà un progetto fondato sui giovani e sulla sostenibilità economica. Ma si va a caccia anche di innesti di esperienza, per assecondare la linea verde con calciatori che siano in grado di guidare le nuove leve.

Calciomercato Milan, Thiago Silva ‘torna’ al Fluminense

Al netto delle incognite legate alla permanenza di Zlatan Ibrahimovic, l’ambiente sogna il ritorno di un altro grande ex. Si tratta di Thiago Silva. Il difensore brasiliano, come noto, è in scadenza di contratto con il Psg, ma nonostante i 36 anni non intende ancora appendere le scarpette al chiodo. L’agente di Thiago Silva a Calciomercato.it ha aperto all’ipotesi Milan. Intanto, però, arriva un indizio sul suo futuro.

Il centrale porta nel cuore non solo i rossoneri, ma anche il Fluminense, squadra con cui ha iniziato la sua carriera. Si è parlato infatti anche di un suo ritorno in Brasile. E il post del giocatore su Twitter con la maglia del ‘Flu’ sembrerebbe suffragare questa ipotesi. Ma per adesso, è un ‘ritorno’ soltanto fuori dal calcio. Thiago Silva infatti è diventato un nuovo socio del club. Il legame con la sua terra non si è mai spezzato e diventa oggi più forte. Ma il Milan può sperare ancora.

