Calciomercato, Zidane lo manda al Milan | Real-Bennacer: c’è il piano

Il Real Madrid punta Bennacer in casa Milan. Possibile inserimento nell’affare di Lucas Vazquez, in uscita dalla squadra di Zidane

Ismael Bennacer è insieme a Theo Hernandez una delle poche note positive dell’ultimo mercato estivo del Milan. L’algerino si è imposto come un punto di riferimento nello scacchiere di Pioli e all’estero ha catturato l’attenzione di diverse big d’Europa. E’ soprattutto il Paris Saint-Germain a premere per l’ex Empoli, con Leonardo pronto a farsi sotto prossimamente per portarlo sotto la Tour Eiffel. Il Milan non pensa di privarsi del giocatore, ma deve registrare i sondaggi anche di Manchester City e Real Madrid per il classe ’97.

Milan-Real: Lucas Vazquez nell’affare Bennacer

Di recente pure i ‘Blancos’ si sarebbero mossi per Bennacer, chiedendo informazioni sulla situazione del centrocampista che avrebbe una clausola rescissoria da 50 milioni di euro (ma a partire dal prossimo anno) per liberarlo dal Milan. L’algerino lo scorso agosto ha firmato un contratto fino al 2024 e viene ritenuto un punto fermo del nuovo progetto della società di Elliott. Il Real Madrid potrebbe però giocarsi delle carte gradite al ‘Diavolo’ per il cartellino di Bennacer. Gli spagnoli possono mettere sul piatto Lucas Vazquez, fuori dal progetto di Zidane e in scadenza nel 2021. Il Real ha necessità di cedere il giocatore e potrebbe offrirlo al Milan nella trattativa per Bennacer. Vazquez rappresenterebbe un innesto di spessore per l’attacco rossonero e inoltre ha uno stipendio di poco superiore ai 3 milioni, in linea con il nuovo monte ingaggi della società di Via Aldo Rossi.

Al Milan, oltre al 28enne attaccante, andrebbe anche una somma in conguaglio dal Real Madrid quantificabile intorno ai 22-23 milioni di euro. Più complicato invece inserire nell’operazione Militao, considerando il pesante investimento operato l’anno scorso dal Real per prelevarlo dal Porto.

