Calciomercato Milan, assalto a Bennacer | Doppio rilancio

Il Milan ha rifiutato un’importante proposta per Ismael Bennacer. Rischio asta per il centrocampista rossonero, arriva il rilancio

Mancano ormai pochi giorni al ritorno in campo del Milan di Pioli che riprenderà, il prossimo 13 giugno, in Tim Cup contro la Juventus. In attesa di riprendere un campionato fino ad ora abbastanza deludente, il club di via Aldo Rossi si concentra sul prossimo mercato estivo. Una sessione di calciomercato che vede diversi club puntare su Ismael Bennacer: l’algerino è il pezzo pregiato in casa Milan.

Calciomercato Milan, Leonardo non molla: il piano per Bennacer

Tutti pazzi per Ismael Bennacer. Uno dei pochi rossoneri a brillare in una stagione decisamente negativa, può finire sul mercato per cifre importanti. Secondo quanto riportato dai francesi di ‘Footmercato.net‘, infatti, il Psg si sarebbe già fatto avanti con una proposta interessante recapitata in via Aldo Rossi. Leonardo ha messo sul piatto 30 milioni di euro per l’algerino, arrivato l’estate scorsa dall’Empoli per 16 milioni di euro. Il Milan ha rifiutato, sa che il cartellino di Bennacer può fruttare cifre ancora più importanti ed ecco dunque che per il centrocampista potrebbe scattare una vera e propria asta. Guardiola stravede per Bennacer e ha già avviato i contatti, pronto al rilancio dell’offerta transalpina, per portarlo in Premier League.

Il Psg come già detto, resta in prima fila con Leonardo che starebbe in stretto contatto con Moussa Sissoko, consulente/agente del giocatore. Il club di Al-Khelaifi, secondo ‘Le10sport’, avrebbe alzato la sua proposta con un rilancio da ben 40 milioni. Ci si avvicina di fatto alla cifra richiesta dal Milan per la cessione dell’algerino. Leonardo vuole anticipare la concorrenza del Mancester City e può provare a chiudere prima di tutti. Alla finestra resta anche il Manchester United mentre potrebbe farsi avanti il Real Madrid che vede nell’ex Empoli il piano B all’affare Camavinga.

‘Footmercato.net’ riporta inoltre di una clausola che il rossonero avrebbe nel contratto stipulato con il ‘Diavolo’ dodici mesi fa e valido fino al 30 giugno 2024. Clausola che ammonterebbe a ben 50 milioni di euro e che non darebbe scampo al Milan, nel caso tale cifra venga proposta alla società di Elliott. Le prossime settimane saranno decisive: Bennacer può lasciare il Milan, per il 22enne di Arles c’è la fila.

