Calciomercato Juventus, offerti 100 milioni | La risposta del Barcellona

Barcellona, offerti 100 milioni per Ansu Fati, ma i catalani rifiutano. Sul giovane talento, accostato alla Juventus, c’è il Manchester United.

Deve ancora compiere 18 anni, ma il suo nome è già sulla bocca di tutti. Ansu Fati viene considerato come uno dei più interessanti prospetti del calcio mondiale. A Barcellona ha già conquistato tutti o quasi. Il ragazzo vorrebbe avere un maggior minutaggio e sembra sia finito nella lista dei partenti. Una cessione in prestito, per fare in modo di avere più minuti. Perché se dovesse partire a titolo definitivo, ci vorrebbero 150 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, rifiutati 100 milioni per Ansu Fati

Al gioiellino del Barcellona sta pensando anche la Juventus. Il club bianconero sta pensando di chiedere ai catalani di inserire il cartellino del ragazzo nell’operazione Pjanic. Da Barcellona però sembrano essere molto restii: non c’è volontà di liberarsi facilmente del giovane talento.

Oltre alla Juventus, ad Ansu Fati ha pensato anche l’Inter, come possibile pedina dell’affare Lautaro Martinez, ma non solo. Secondo quanto riferisce ‘Sport’, sul ragazzo sarebbe piombato il Manchester United. E il club inglese avrebbe addirittura formulato una sensazionale offerta: 100 milioni di euro.

La proposta sarebbe stata respinta al mittente da parte della società ‘blaugrana’, ma questo appare come un chiaro segnale di come il club inglese sia intenzionato a fare sul serio. Inter e Juventus sono avvisate.

