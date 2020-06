Calciomercato Serie A, svolta Castrovilli | Contatti in corso

Il calciomercato di Inter, Milan e non solo potrebbe vedere una clamorosa beffa estiva: il top club in pressing per Gaetano Castrovilli della Fiorentina

Mancano ancora pochi giorni prima della ripresa della Serie A, dopo il lockdown forzato di oltre due mesi a causa del Coronavirus. Dal campo al calciomercato, i top club italiani sono all’opera su diversi fronti per garantirsi rinforzi di spessore in estate. Arrivano, in tal senso, novità importanti sul futuro di Gaetano Castrovilli: contatti avviati per il gioiello della Fiorentina.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, assalto Real al pilastro di Conte | Offerto un giocatore

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, niente aste | Marotta può ‘mollare’ il talento

Calciomercato inter e Milan, l’allenatore insiste: pressing per Castrovilli

Un corteggiamento che arriva da mesi e su più fronti. Dopo una stagione sopra le righe dove si è attestato tra le sorprese della Serie A, Gaetano Castrovilli può compiere il grande salto. La Fiorentina sa che difficilmente potrà trattenere il suo talento, rientrato alla base nell’estate 2019 dopo il prestito alla Cremonese. Ai forti sondaggi di Napoli, Roma, Inter e, nelle ultime settimane anche Milan, si starebbe per aggiungere anche il Manchester United.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com‘, i ‘Red Devils’ avrebbero già avviato i contatti per l’acquisto del cartellino del 23enne di Canosa di Puglia. Castrovilli, 3 reti e 2 assist in 26 presenze stagionali con la squadra gigliata, viene valutato non meno di 20 milioni. Cifra che lo United sarebbe pronto ad investire per il forte pressing del suo tecnico, Ole Gunnar Solskjaer che vede in Castrovilli la sua personalissima scommessa per la futura mediana dei ‘Red Devils’.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Zidane lo manda al Milan | Real-Bennacer: c’è il piano

Roma, Milan, Inter e Napoli hanno già provato a sondare il terreno negli ultimi mesi ma la minaccia dalla Premier sembrerebbe concreta. Lo United spinge per Castrovilli, la Serie A è avvisata.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, anticipazione confermata | Scambio per Milik

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, scambio di esterni | Affare in Serie A