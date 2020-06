Calciomercato, asse Juve-Roma | Annuncio di Petrachi sugli scambi

Il calciomercato della Juventus potrebbe intrecciarsi con quello giallorosso: il ds della Roma Petrachi ne parla ai microfoni di ‘Sky Sport’

In attesa di tornare in campo per la ripresa della Serie A, fissata al prossimo 20 giugno, il direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’. Dichiarazioni importanti soprattutto in ottica mercato, con il ds dei capitolini che ha detto la sua su un possibile asse estivo con la Juventus. Ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Serie A, svolta Castrovilli | Contatti in corso

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, offerti 100 milioni | La risposta del Barcellona

Calciomercato, scambio Juve-Roma: Petrachi allo scoperto

“Scambi con la Juve? Fabio non lo sento da gennaio, ho letto di Mandragora e Rugani ma posso dire con certezza che non entreranno nel nostro progetto tecnico“. Cosi il ds giallorosso Gianluca Petrachi, sibillino, sull’opportunità che l’asse di mercato con la Juventus possa scaldarsi in vista della riapertura del calciomercato estivo.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Difficile dunque, a sua detta, che profili come Mandragora e Rugani possano trasferirsi nella Capitale nelle prossime settimane. Resta da decifrare il futuro di Nicolò Zaniolo, corteggiatissimo da mesi dalla ‘Vecchia Signora’.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, fumata nera | “Lo scambio non si fa”

Proprio su Zaniolo, il dirigente della Roma ha detto: “Non è in vendita ma nel mercato mai dire mai”. Petrachi ha poi concluso: “Nicolò ti emoziona, farò di tutto per trattenerlo. La nostra volontà è tenere i big”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, Raiola tuona su Mkhitaryan: ”Non è vero!”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, colpo a zero | L’Inter sfida la Roma