Calciomercato Milan, la storia si ripete | Un olandese per l’attacco!

Nel prossimo mercato il Milan potrebbe riportare in auge uno dei rapporti più importanti della propria storia: quello con gli olandesi.

Nell’immaginario collettivo, la nazione estera con la quale è maggiormente collegato il Milan è l’Olanda. Un rapporto speciale che è nato dal ‘Trio degli olandesi’ del 1987: Gullit, Rijkaard e Van Basten. Con questi tre il ‘Diavolo’ è salito più volte sul tetto del mondo calcistico, ma anche in un passato più recente ha legato le proprie vittorie a giocatori ‘orange’. Il più celebre negli ultimi anni è stato sicuramente Clarence Seedorf, centrocampista totale che ha anche allenato i rossoneri nel 2014. Altri olandesi che hanno vestito la maglia del Milan recentemente sono Stam, Van Bommel e De Jong. In estate i rossoneri potrebbero rinnovare questo connubio.

Secondo quanto rivelato da ‘Fichajes.net’, il Milan potrebbe aver trovato una grande occasione in Memphis Depay. Il contratto dell’attaccante olandese andrà in scadenza nel 2021 con il Lione e, con la situazione economica in cui versa il club transalpino, potrebbe essere ceduto già in estate. Depay stava disputando una stagione di altissimo livello all’OL, prima di subire la rottura del legamento crociato.

Anche le incertezze sulle condizioni fisiche di Depay da parte dei francesi, potrebbe fornire un assist al Milan: il Lione potrebbe farlo partire ad un prezzo relativamente contenuto. La carriera di Depay è un susseguirsi di alti e bassi: diventato una stella in giovanissima età con il PSV, è stato acquistato dal Manchester United dove non è riuscito a soddisfare le aspettative. In Francia, invece, ha ritrovato la sicurezza di un tempo ed è arrivato a maturazione: a 26 anni potrebbe essere pronto per prendere sulle spalle un grande club come il Milan.

