Calciomercato Milan, il ‘nuovo Haaland’ nel mirino | Numeri da record

Le grandi manovre del Milan verso il futuro sono iniziate: Gazidis vuole dare un cambio di rotta repentino alla società meneghina, prima a livello dirigenziale e poi intervenendo sul mercato. L’obiettivo dei rossoneri è quello di costruire una rosa composta da giovani di grande prospettiva: la rinascita del ‘Diavolo’ passa dalle nuove leve. Nelle ultime settimane il Milan avrebbe messo nel mirino il nuovo Haaland: l’attaccante che ha preso l’eredità del norvegese classe 2000.

Calciomercato Milan, nuova idea per l’attacco | C’è Patson Daka!

L’ultima idea del Milan per l’attacco potrebbe essere Patson Daka: il centravanti che ha ereditato la maglia di Haaland nel RB Salisburgo. Anche Daka rientra nei talenti scoperti dal club austriaco: cresciuto in Zambia è passato dal Liefering, prima di arrivare al Salisburgo. Nella Bundesliga austriaca in stagione ha già segnato 21 reti, di cui 7 sono arrivate da quando Haaland è partito verso Dortmund a gennaio. Ciò che fa maggiore impressione, ancora più del numero di gol, è il rapporto fra le reti ed i minuti giocati: una ogni 61 minuti.

Rispetto ad Erling Haaland, Patson Daka sembra ancora acerbo: al momento è un grande talento a livello fisico, ma deve riuscire ad imbrigliare tutta la sua esplosività in una disciplina tattica migliore. A 21 anni, però, l’attaccante del Salisburgo potrebbe rappresentare un’ottima occasione per il Milan, che in lui troverebbe un talento su cui lavorare. Se poi dovesse arrivare Rangnick sulla panchina rossonera, tanto meglio. Il tecnico tedesco, infatti, conosce bene Patson Daka grazie al gemellaggio fra il Salisburgo ed il Lipsia, entrambe appartenenti al gruppo Red Bull.

