Calciomercato Juventus, svolta Verratti | Kante apre al super colpo

La Juventus guarda a Verratti per sostituire Pjanic. L’assalto del PSG a Kante potrebbe portare alla cessione del nazionale azzurro

N’Golo Kante non sarebbe più tra gli incedibili del Chelsea. Il francese campione del mondo potrebbe lasciare i ‘Blues’, che hanno bisogno di tagliare qualche big eccellente per finanziare il mercato in entrata. Così anche l’ex Leicester sarebbe tra i possiibli partenti di Lampard stando alla stampa inglese, con Kante che pagherebbe gli infortuni della stagione in corso e un rendimento non all’altezza rispetto al passato.

Juventus, assist Kante per il colpo Verratti

Kante è stato accostato anche alla Juventus, senza dimenticare però l’agguerrita concorrenza contrassegnata dall’interesse di Real Madrid e Paris Saint-Germain. E soprattutto i parigini potrebbero fiondarsi sul nazionale transalpino se non riuscissero a centrare gli obiettivi Milinkovic-Savic e Pjanic, quest’ultimo nei desideri del Barcellona. Per l’assalto a Kante i campioni di Francia dovranno sacrificare qualche campione della rosa di Tuchel e uno di questi può essere Marco Verratti. Leonardo potrebbe pensare alla cessione del nazionale italiano, che nelle ultime settimane è stato accostato alla Juventus soprattutto in caso d’addio dello stesso Pjanic. Il PSG chiederebbe una somma tra i 70 e gli 80 milioni di euro per Verratti, stessa valutazione praticamente per accontentare le richieste del Chelsea per Kante.

Una cifra che per il momento sembra fuori portata per la Juventus, che comunque potrebbe giocarsi diverse contropartite gradite a Leonardo tra cui Douglas Costa, Alex Sandro e De Sciglio. Un altro ostacolo per la ‘Vecchia Signora’ può essere l’ingaggio di Verratti, che dopo il rinnovo ad ottobre fino al 2024 percepisce uno stipendio da oltre 14 milioni a stagione.

G.M.