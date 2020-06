Calciomercato Juventus, super colpo in attacco | Ballano 25 milioni

La Juventus pensa ad un colpo sensazionale per il fronte offensivo per un tridente da urlo: assalto decisivo per il top player

La Juventus è tornata in campo dopo ben tre mesi dall’ultima volta. I bianconeri non sono andati oltre lo 0-0 contro il Milan, ma la compagine di Maurizio Sarri si è qualificata per la finale di Coppa Italia. Nel frattempo lo stesso allenatore bianconero avrebbe chiesto top player importanti per il fronte offensivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, anticipazione confermata: può arrivare a parametro zero!

Calciomercato Juventus, Dembele la scelta

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” Sarri avrebbe chiesto alla dirigenza bianconera Dembele del Barcellona, un esterno offensivo perfetto per completare il tridente con Ronaldo e Dybala. Rapido e veloce per mettere in costante apprensione gli avversari: il suo innesto potrebbe rappresentare un acquisto davvero di qualità per il reparto d’attacco della compagine bianconera.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, dalla Francia l’erede di Ibra | Leao sblocca l’affare

La Juventus vorrebbe chiudere l’affare con il diritto di riscatto obbligato, ma il club blaugrana intende avere soltanto cash. La cessione del giocatore francese potrebbe sbloccare anche l’affare con l’Inter per Lautaro Martinez. Arrivato per 110 milioni di euro, il presidente Bartomeu sarebbe pronto a cederlo a 85. Il club bianconero, però, non vorrebbe superare i 60 milioni. La soluzione potrebbe chiamarsi Miralem Pjanic visto che il centrocampista bosniaco sarebbe già da tempo nel mirino della società catalana.

Non solo calcio giocato, ma il club bianconero pensa ai possibili colpi in vista della prossima stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, maxi scambio in Serie A | Due per uno con la big

Calciomercato, Immobile nel mirino della Premier | Lo vuole il top club