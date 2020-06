Calciomercato Inter, carta a sorpresa del Barcellona per Lautaro

Calciomercato Inter, il Barcellona tenta una nuova carta per convincere i nerazzurri a cedere Lautaro Martinez: il piano blaugrana

L’intrigo Lautaro Martinez terrà banco ancora per diverse settimane. Il centravanti argentino è ormai da tempo all’interno di una delle trattative più chiacchierate del momento, l’Inter vuole fare di tutto per trattenerlo ma il Barcellona al tempo stesso spinge. Il ‘Toro’ è obiettivo dichiarato dei blaugrana, per i quali però sembra difficile riuscire ad accontentare la richiesta di 111 milioni di euro dei nerazzurri. Si cerca la quadratura con una contropartita da inserire nell’affare, ma al momento l’intesa non è stata trovata e appare lontana.

Calciomercato Inter, Bellerin ‘sblocca’ Lautaro: l’idea del Barcellona

Dalla Spagna, però, ‘Don Balon’ riferisce di una nuova possibile strategia da parte del club catalano. Negli ultimi giorni è emerso l’interessamento da parte dell’Inter per Hector Bellerin, laterale destro dell’Arsenal. Si tratterebbe di un innesto molto gradito a Conte, il giocatore, che sembra intenzionato a lasciare i ‘Gunners’, è tra l’altro seguito anche dalla Juventus. La sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro.

Bellerin ha mosso i suoi primi passi proprio con il Barça, che starebbe pensando di riportarlo a casa. Ma, per accattivarsi le simpatie nerazzurre, il club spagnolo potrebbe decidere di tirarsi indietro dalla corsa al giocatore, lasciando campo libero ai milanesi. Il presidente del Barcellona Bartomeu insomma pensa a una sorta di gentlemen’s agreement, un patto tacito, nella speranza che a quel punto Marotta e Ausilio ammorbidiscano la loro posizione su Lautaro, abbassando le loro pretese.

