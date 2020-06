Calciomercato Inter, ritorno di fiamma e apertura | Marotta spera

Calciomercato Inter, può tornare in ballo un vecchio obiettivo dei nerazzurri: dichiarazioni importanti, Marotta ci pensa

Inter attivissima sul mercato in queste settimane, la squadra si concentra sul finale della stagione ma la società guarda già alla prossima annata. Marotta e Ausilio vogliono regalare a Conte i rinforzi richiesti per poter puntare sempre con maggior convinzione allo scudetto e per rilanciare le ambizioni nerazzurre in Europa. Tra i reparti dove si va maggiormente a caccia di innesti di qualità c’è senza dubbio il centrocampo, ma non solo.

Calciomercato Inter, riecco Rakitic: l’annuncio del giocatore

In mediana, torna improvvisamente d’attualità il nome di Ivan Rakitic. Il croato è stato a lungo seguito, in uno dei vari duelli a distanza con la Juventus. Successivamente, aveva poi spiegato di voler restare al Barcellona e onorare il suo contratto. Ma in queste settimane, evidentemente, qualcosa è cambiato, dato che in una nuova intervista, alla testata tedesca ‘Sport 1’, le sue dichiarazioni riaprono ad un addio ai catalani.

Rakitic infatti spiega: “Mi trovo bene al Barcellona e così la mia famiglia, ma voglio continuare a sentirmi un giocatore importanti qui. Mi vedo ancora con questa maglia nella prossima stagione e voglio onorare il contratto, ma voglio chiarezza sulla direzione che vuole seguire il club. So come funziona il calcio e tutti cercano di fare i propri interessi nel migliore dei modi, ma ho diritto dunque a decidere per me stesso e in che direzione voglio andare”. Con il club catalano, discorsi apertissimi, come noto, per Lautaro Martinez, non è detto che il fronte Rakitic a questo punto non possa riaprirsi nuovamente.

