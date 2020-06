Inter, svolta per l’erede di Lautaro | Nainggolan decisivo

L’Inter punta Belotti in caso di partenza, direzione Barcellona, di Lautaro Martinez. Nainggolan pedina di scambio per il centravanti del Torino

Dopo aver sbrigato la ‘grana’ Icardi, adesso l’Inter dovrà sciogliere il rebus Radja Nainggolan in vista della prossima stagione. Il belga terminerà la stagione al Cagliari, ma è da escludere una permanenza in prestito in Sardegna anche nel prossimo campionato. Il pesante ingaggio da 4,5 milioni a stagione esclude una conferma nell’undici di Zenga, con l’ex Roma che tornerà a Milano alla corte di Antonio Conte almeno per il ritiro estivo.

Inter, assalto a Belotti: scambio con Nainggolan

L’Inter e il tecnico salentino valuteranno un possibile reintegro in rosa di Nainggolan, che potrebbe materializzarsi se il club di Suning non dovesse centrare gli obiettivi prefissati sul mercato per rinforzare il centrocampo. Il classe ’88 può comunque rientrare in diverse operazioni e piace in Serie A soprattutto a Fiorentina e Atalanta. A queste si sarebbe aggiunto nelle ultime ore anche il Torino, alla finestra per il futuro dell’ex nazionale belga. Il sodalizio granata sarebbe vigile sulla situazione di Nainggolan e avrebbe mostrato il proprio interesse per un eventuale sbarco alla corte di Longo nella prossima finestra del calciomercato. Nainggolan, vista la corte del ‘Toro’, potrebbe risultare una carta preziosa per tentare un’offensiva per Andrea Belotti, inserito nella lista Marotta e Conte per supplire all’eventuale partenza di Lautaro Martinez.

Cairo ha dichiarato incedibile il capitano, ma un’offerta intorno ai 50 milioni di euro cambierebbe le carte in tavola. E l’Inter utilizzerebbe il jolly Nainggolan per abbassare la valutazione di Belotti, con il belga che avrebbe una valutazione di 18-20 milioni.

G.M.