Calciomercato Inter, svolta Nainggolan | Conte ha deciso!

In estate Nainggolan tornerà all’Inter dopo il prestito al Cagliari: Antonio Conte avrebbe preso una decisione definitiva sul centrocampista belga.

Al termine della stagione Radja Nainggolan farà ritorno all’Inter: dopo un anno passato in prestito al Cagliari, il futuro del ‘Ninja’ deve prendere una direzione precisa. Le alternative che il centrocampista belga ha davanti sono solamente due: rimanere in nerazzurro oppure lasciare Milano in via definitiva. Il valore del giocatore Nainggolan non è mai stato messo in dubbio dall’Inter, che invece ha nutrito dei dubbi riguardo all’apporto del belga nello spogliatoio nerazzurro. Antonio Conte, però, avrebbe le idee chiare riguardo al ‘Ninja’.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Juventus, il bomber dice No | Ecco i dettagli

Calciomercato Inter, Nainggolan può restare | Conte vuole 20 milioni!

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes’, non è escluso che Nainggolan l’anno prossimo possa restare all’Inter. Antonio Conte avrebbe apprezzato l’impegno dimostrato dal ‘Ninja’ in Sardegna e sarebbe disposto a tenerlo in nerazzurro per la prossima stagione. La possibilità di tenere Nainggolan dà maggiore forza sul mercato all’Inter: il club nerazzurro, infatti, non sarebbe disposto a cedere il belga per meno di 20 milioni.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, fatta per il terzino | Accordo raggiunto

Cedere Nainggolan non sarebbe più, quindi, una prerogativa per Marotta. La qualità e la quantità del ‘Ninja’ possono essere un valido apporto alla causa nerazzurra e Conte ne sarebbe pienamente cosciente. Questo cambio di prospettiva potrebbe essere determinante anche per la carriera dell’ex giocatore della Roma. Nainggolan, infatti, potrebbe avere una seconda occasione in nerazzurro e tentare l’assalto al sogno scudetto. Nel prossimo mercato, che si prospetta povero di liquidità, il belga potrebbe essere un’ottima soluzione interna per rinforzare il centrocampo dell’Inter.

Cambio di scenario in casa Inter: dopo l’ottima stagione con il Cagliari, Nainggolan potrebbe ritornare in nerazzurro agli ordini di Antonio Conte!

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, il talento rischia di sfuggire | Scatto del Real Madrid!

Milan, Ibrahimovic all’attacco | Che frecciata alla Serie A!

Calciomercato Juventus, Rabiot può tornare in Francia | Ipotesi scambio