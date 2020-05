Calciomercato Juventus, il talento rischia di sfuggire | Scatto del Real Madrid!

La Juventus cerca un rinforzo per il centrocampo: Paratici ha messo gli occhi su un talento della Ligue 1, ma il Real Madrid potrebbe averlo in pugno.

Il mercato della Juventus è ancora tutto da definire, ma un obiettivo è molto chiaro nelle idee di Paratici: un rinforzo per il centrocampo di Sarri. La mediana è stato il reparto che ha mostrato più limiti in stagione e Pjanic potrebbe essere il sacrificato sul mercato per fare cassa, considerando anche il grande appeal che ha il bosniaco. Fra i possibili candidati ad affiancare Bentancur nel centrocampo bianconero c’è anche un giovane talento della Ligue 1: il Real Madrid, però, sembra essere un passo avanti alla ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, piace Camavinga | In vantaggio c’è il Real!

Come riportato da ‘Don Balon’, la Juventus sarebbe sempre più intrigata da Eduardo Camavinga: centrocampista classe 2002 in forza al Rennes. A scombinare i piani dei bianconeri, però, potrebbe essere il Real Madrid: al momento, infatti, il club spagnolo sembra essere in vantaggio sul talento francese. Il Real avrebbe offerto al Rennes di lasciare Camavinga ancora una stagione in Ligue 1, mentre i bianconeri vorrebbero portarlo subito a Torino.

Una proposta che sembrerebbe piacere maggiormente al club transalpino, che nella prossima stagione affronterà la Champions League. Il Real Madrid, quindi, potrebbe avere trovato la chiave giusta per battere la concorrenza su Camavinga. Il pressing della Juventus, però, non è terminato e Paratici potrebbe alzare l’offerta in caso di cessione di Miralem Pjanic. Camavinga è un mediano di interdizione, capace anche di dialogare con i compagni in spazi stretti, e si sposerebbe bene in un centrocampo giovane e tecnico con Bentancur e Kulusevski.

La Juventus non perde di vista Camavinga e studia l’offerta migliore: intanto, però, il Real Madrid potrebbe aver trovato la chiave giusta per convincere il Rennes.

RM

