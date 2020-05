Calciomercato Inter e Juventus, il bomber dice No | Ecco i dettagli

Il bomber ha le idee chiare sul suo futuro ed è pronto a rifiutare le proposte che arrivano da Juventus e Inter. I dettagli

Dopo più di un anno dal passaggio di Beppe Marotta all’Inter, il dirigente nerazzurro ha costruito una base importante per il futuro della ‘Beneamata’ che vuole continuare a crescere per tornare a livelli importanti sia in Italia che in Europa.

In questa annata sono stati fatti già dei passi in avanti importanti visto che la qualificazione in Champions League è arrivata ormai con largo anticipo, ma per il futuro si vogliono raggiungere traguardi ancor più importanti. L’impressione è che manchi poco per competere per lo scudetto e nel prossimo calciomercato si proveranno a portare calciatori in grado di far salire il livello della rosa.

Calciomercato Inter e Juve, per Werner nel futuro ci sono Liverpool o Lipsia

Un attaccante che piace all’Inter e potrebbe essere cercato soprattutto in caso di addio di Lautaro Martinez è Timo Werner. Il calciatore tedesco sta vivendo una grande annata e per questo ha attirato le attenzioni di club importanti, tra cui anche anche la Juventus. Il suo futuro, però, potrebbe non essere in Serie A.

Secondo quanto riportato da ‘The Athletic’, infatti, Werner avrebbe preso una decisione irremovibile. Il calciatore classe 1996 starebbe valutando solo due opzioni per la prossima annata. La prima riguarda un possibile trasferimento al Liverpool e la seconda invece lo vedrebbe per un’altra stagione ancora al Lipsia.

L’attaccante tedesco, dunque, non sembrerebbe intenzionato a valutare le proposte in arrivo dalle squadre di Serie A, con buona pace di Marotta e Paratici.

