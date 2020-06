Calciomercato Inter, nuova idea a destra | Lo sponsorizza Conte

Inter, nuova idea per la corsia di destra: spunta la pista Hector Bellerin dell’Arsenal, ma il giocatore catalano piace a diversi club europei.

In casa Inter il riscatto di Ashley Young pare cosa certa, ma lo stesso non si può dire degli altri giocatori in prestito. Sia Moses che Biraghi potrebbero infatti non far più parte della rosa di Antonio Conte nella prossima stagione e allo stesso modo anche Asamoah sembra certo dell’addio. L’Inter, dunque, dovrà necessariamente trovare nuovi acquisti sugli esterni e il club nerazzurro guarda con attenzione in Inghilterra.

Calciomercato Inter, idea Bellerin per la corsia

Mentre a sinistra piacciono Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, entrambi del Chelsea, a destra il nome nuovo è quello di Hector Bellerin. Il giocatore dell’Arsenal potrebbe infatti lasciare Londra al termine di questa stagione. Bellerin ha un contratto valido sino al 2023, ma complici anche le stagioni piuttosto deludenti dell’Arsenal, potrebbe voler cambiare aria complici anche le scarse ambizioni del club.

Il valore del giocatore potrebbe oscillare tra i 30 e i 35 milioni di euro. Bellerin piace da tempo al Barcellona, che sogna di riportarlo in patria, ma sulle sue tracce c’è anche la Juventus. E con il club bianconero potrebbe profilarsi un nuovo duello sul mercato visto l’interesse nerazzurro. Lo riferisce ‘Marca’, che sottolinea come il club meneghino stia valutando lo spagnolo per rafforzare la corsia destra. Il giocatore piace molto a Conte, che sarebbe felice di averlo in rosa.

Dalla Spagna però sottolineano proprio come il club nerazzurro non sia certo l’unico interessato. Marotta dovrà essere bravo a superare la concorrenza.

