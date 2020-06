Calciomercato Inter, in Spagna: Marotta “mente” sulla clausola di Lautaro!

Un vero e proprio caso quello legato all’ipotetica cessione di Lautaro Martinez al Barcellona nel prossimo calciomercato estivo: retroscena dalla Spagna

Poco più di una settimana alla ripresa della Serie A che torna in campo per concludere la stagione 2019/20. Occhi al campo, in casa Inter, ma anche al calciomercato estivo con il ‘caso’ Lautaro Martinez che continua a tenere banco. Rivelazioni importanti arrivano dalla Spagna e smentiscono l’ad Marotta: ecco cosa sta accadendo.

Calciomercato Inter, smentita dalla Spagna: Marotta mente!

‘Un tentativo di mettere pressione al Barcellona’. E’ così che il ‘Mundo Deportivo‘, citando fonti interne al Barcellona e allo stesso entourage di Lautaro, descrive quella che sembrerebbe essere la strategia di Beppe Marotta sulla cessione del numero 10 interista. Il gioiello argentino, si sa, è il grande obiettivo dei catalani per la prossima estate. Il quotidiano, però, ‘sbugiarda’ l’ad interista su quella che è stata fornita nelle scorse ore come data ultima per sfruttare la clausola da 111 milioni dell’ex Racing.

In Catalogna, dunque, non si usano giri di parole per attaccare Marotta dichiarando ‘non vere’ le sue dichiarazioni. Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, la scadenza della clausola sarebbe fissata al 15 luglio e non il 7, come rivelato invece da Marotta. La sensazione è che alla fine Lautaro Martinez raggiunga Messi e vesta la maglia blaugrana, ma non per 111 milioni di euro. Il club di Bartomeu intende infatti raggiungere un’offerta da 70 milioni di euro più il cartellino di Junior Firpo, come riportato da ‘Sportmediaset‘.

Situazione delicata ed in continuo divenire: Lautaro ed il Barcellona si vogliono da tempo, da chiarire quale sarà la cifra che finirà nelle casse nerazzurre.

