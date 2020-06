Coppa Italia, ritorno delle semifinali: ecco le designazioni arbitrali

Ecco le designazioni arbitrali per le gare di ritorno delle semifinali di Coppa Italia: scelti gli arbitri per Juventus-Milan e Napoli-Inter

L’Aia ha comunicatole decisioni ufficiali in merito alle direzioni di gara per i match di ritorno della fase semifinale della Coppa Italia. Per Juventus-Milan ecco Orsato, mentre sarà Rocchi a dirigere Napoli-Inter. Questa l’intera squadra arbitrale per i due match in programma:

JUVENTUS – MILAN Venerdì 12/06 h. 21.00

ORSATO

MONDIN – GALETTO

IV: MASSA

VAR: AURELIANO

AVAR: VIVENZI

NAPOLI – INTER Sabato 13/06 h. 21.00

ROCCHI

DEL GIOVANE – CECCONI

IV: MARIANI

VAR: VALERI

AVAR: GIALLATINI