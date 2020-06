Calciomercato Inter, anticipazione confermata: può arrivare a parametro zero!

L’Inter prepara il colpo importante a parametro zero per il futuro: confermata l’anticipazione riportata nelle scorse settimane

Nuovo rinforzo in vista per la difesa dell’Inter. Come anticipato dalla nostra redazione, i nerazzurri hanno messo nel mirino il giovane classe 1999 Malang Sarr, che ha un valore originale di circa 20 milioni ma è pronto a trasferirsi in Serie A a parametro zero.

Il suo contratto con il Nizza infatti scade il prossimo 30 giugno e Beppe Marotta è pronto a sfruttare questa occasione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sarebbe stata un’accelerata nelle ultime ore che potrebbe rivelarsi decisiva.

