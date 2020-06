Calciomercato Milan, dalla Francia l’erede di Ibra | Leao sblocca l’affare

Leao non sta convincendo al Milan. L’attaccante portoghese, più un conguaglio di 20-25 milioni, per dare l’assalto a Osimhen del Lille

Milan fuori con onore della Coppa Italia. Non è bastata una prova generosa alla squadra di Pioli all’Allianz Stadium per eliminare la Juventus e centrare la finale dell’Olimpico. Resta solo il campionato adesso ai rossoneri per salvare una stagione fin qui deludente e cercare un posto in Europa per la prossima stagione. Il ‘Diavolo’ ha pagato a caro prezzo la ‘follia’ di Rebic, centravanti per l’occasione vista la squalifica di Ibrahimovich. Milan spuntato in attacco e con l’ingresso di Leao che non ha cambiato le sorti del match.

Osimhen strega il Milan: sfida al Napoli

Proprio il portoghese non sta dando l’apporto sperato, non giustificando al momento gli oltre 23 milioni di euro (più bonus) spesi dal club meneghino per prelevarlo da Lille la scorsa estate. Qualche sussulto e nulla più al momento per il giovane attaccante, che Pioli ha bocciato anche in assenza di Ibrahimovich per guidare l’attacco rossonero. Il finale stagione può decidere le sorti di Leao, che si gioca la permanenza a Milano. Non sarebbe da escludere infatti una possibile dipartita già nel prossimo mercato estivo del classe ’99, che potrebbe risultare anche prezioso come pedina di scambio in altri affari. Il ‘Diavolo’ è pronto a valutare le offerte che arriveranno per il giocatore e non è da escludere un possibile ritorno al Lille. Il Milan sfrutterebbe in questo modo la carta Leao per cercare di portare in rossonero Victor Osimhen, stellina del club francese che ha catturato in Italia anche l’interesse del Napoli. 18 gol in stagione tra campionato e coppe per il nigeriano, salito alla ribalta prima dell’interruzione della Ligue 1 per le note vicende sul coronavirus.

Un’offerta da 20-25 milioni di euro più il cartellino di Leao potrebbe ingolosire il Lille, che riaccoglierebbe volentieri il giovane portoghese. Osimhen può raccogliere l’eredità di Ibrahimovich, il Napoli è avvertito.

G.M.