Calciomercato Juventus, maxi scambio in Serie A | Due per uno con la big

Calciomercato Juventus, maxi scambio in Serie A | Due per uno con...

La Juventus pensa di avviare una trattativa con il Milan per arrivare al calciatore rossonero molto richiesto al momento: scambio due per uno

Riparte questa sera la stagione di Juventus e Milan che si incontreranno nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, dopo l’1-1 maturato a San Siro. Le due società però, lavorano anche sul fronte mercato, dove i bianconeri sembrerebbero interessati ad un calciatore milanista. Si pensa ad uno scambio due per uno.

Calciomercato Juventus, obiettivo Bennacer: messi Rugani e Mandragora sul piatto

La Juventus punta a migliorare sempre di più il proprio organico, sopratutto a centrocampo, dove in questa stagione ha sofferto spesso. Nella lista dei possibili acquisti di Fabio Paratici, sembrerebbe esserci anche il centrocampista del Milan, Ismael Bennacer. Il calciatore algerino nelle ultime settimane è finito nel mirino di molti top club europei, specialmente in quello del PSG. Ora ad inserirsi nella corsa al centrocampista ci sarebbe anche la Juventus.

I bianconeri infatti starebbero pensando di proporre alla società milanista due calciatori al prezzo di uno. L’idea juventina per arrivare a Bennacer sarebbe di mettere sul piatto Daniele Rugani e Rolando Mandragora. Le valutazioni più o meno andrebbero a combaciare, visti i 50 milioni dell’attuale valore del centrocampista rossonero. Inoltre, lo scambio potrebbe piacere alla società milanista, visto che i due calciatori andrebbero a rinforzare due reparti importanti, sopratutto per quanto riguarda quello difensivo. Resta da vedere però se il Milan preferirà due innesti in rosa o incassare denaro cash.

