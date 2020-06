Calciomercato Juventus, Leonardo rovina i piani di Paratici | Rispunta il PSG

La Juventus è alla caccia di un talento della Serie A per il centrocampo, ma Leonardo potrebbe rovinare i piani di Paratici : c’è il PSG.

Fra i piani della Juventus per il futuro c’è anche quello di mantenere un blocco di italiani all’interno della propria rosa. Da sempre, infatti, la spina dorsale dei bianconeri è composta da calciatori della Nazionale. Per questo motivo la ‘Vecchia Signora’ avrebbe messo nel mirino diversi talenti italiani in Serie A per il centrocampo: Castrovilli, Tonali, Zaniolo e Pellegrini su tutti. A rovinare i piani di Paratici, però, potrebbe essere Leonardo: direttore sportivo del PSG.

Calciomercato Juventus, concorrenza per Pellegrini | Arriva anche il PSG!

Uno dei profili seguiti dalla Juventus per il centrocampo è Lorenzo Pellegrini: dopo aver acquistato il fratello-terzino l’estate scorsa, i bianconeri potrebbero tentare di arrivare anche al centrocampista quest’anno. Pellegrini, in aggiunta, sarebbe un’autentica occasione: nel suo contratto con la Roma, infatti, è presente una clausola rescissoria di 30 milioni di euro. Il centrocampista classe ’96 potrebbe lasciare la Capitale sottoprezzo: al momento, infatti, i giallorossi non hanno ancora iniziato una trattativa per il rinnovo di contratto, aumentando la clausola.

Gli ostacoli maggiori per Fabio Paratici nella via per Pellegrini potrebbero essere due: il primo è il legame del centrocampista con Roma e con la Roma, mentre il secondo potrebbe essere Leonardo. Come riportato da ‘Le 10 Sport’, il PSG avrebbe messo gli occhi sul centrocampista giallorosso e sarebbe intenzionato ad affidare la mediana a Pellegrini. La Juventus, quindi, dovrebbe guardarsi dalla concorrenza del PSG sul giallorosso. I francesi stanno sondando il mercato italiano alla ricerca di un centrocampista: fra i candidati ci sarebbero anche Milinkovic-Savic, Bennacer e Paquetà. Grazie alla clausola, però, nessuno può battere Pellegrini per qualità-prezzo.

Non solo la Juventus sta monitorando la situazione di Lorenzo Pellegrini: anche il PSG avrebbe intenzione di piombare sul centrocampista della Roma.

