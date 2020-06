Calciomercato, Immobile nel mirino della Premier | Lo vuole il top club

Il calciomercato della Lazio potrebbe vedere il top club inglese far sul serio per Ciro Immobile: il bomber fa gola in Premier League

Un’annata, l’ennesima, da vero bomber. Prestazioni che si sono cumulate nelle stagioni e che hanno spinto i top club europei ad interessarsi a lui. A 30 anni, Ciro Immobile è uno dei centravanti moderni più prolifici e completi ed è per questo che una big inglese starebbe pensando a lui in vista del calciomercato estivo. Ecco cosa potrebbe accadere: le ultime.

Calciomercato Lazio, il Manchester United vuole Immobile

Secondo quanto riportato dai colleghi di ‘Calciomercato.it‘, il Manchester United potrebbe fare sul serio per Ciro Immobile. La lunga scadenza, fissata al 2023, non scoraggia i ‘Red Devils‘ a caccia di un attaccante di peso che rimpiazzi il vuoto lasciato da Lukaku la scorsa estate.

Nonostante sia in cima alla lista di Solskjaer, però, pare difficile che il bomber napoletano saluti la Capitale dove è ormai diventato una bandiera. La Lazio però è avvisata, il Manchester United rimane alla finestra per Immobile.

