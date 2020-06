Liga, si torna in campo: la programmazione di DAZN per il weekend

Il calcio si appresta alla ripresa dopo il lungo stop per l’emergenza Coronavirus: tutte le gare della Liga spagnola trasmesse dalla piattaforma streaming DAZN

A piccoli passi, il mondo del calcio vede la luce e torna protagonista sul rettangolo di gioco. In attesa della Serie A, il prossimo 20 giugno, ha ripreso anche la Liga spagnola. Di ieri l’anticipo Siviglia-Betis con il derby conquistato dai padroni di casa per 2-0. In programma nella giornata odierna Granada-Getafe mentre stasera andrà in scena Valencia-Levante. Atteso per domani il ritorno in campo del Barcellona di Messi, impegnato sul campo del Maiorca. Ancora 48 ore invece per vedere il Real Madrid di Zinedine Zidane, in casa, contro l’Eibar e l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone in trasferta a Bilbao contro l’Atletico.

DAZN, il programma completo della Liga: tutti i match

Si torna finalmente in campo con il calcio spagnolo che anticipa la Serie A e ritorna protagonista. Ecco la programmazione completa dei match della 28esima giornata di campionato che sarà possibile vedere sulla piattaforma streaming DAZN durante il weekend.

Il programma completo:

OGGI

Ore 19.30: Granada-Getafe

Ore 22: Valencia-Levante

SABATO

Ore 14: Espanyol-Alaves

Ore 17: Celta Vigo-Villarreal

Ore 19.30: Leganes-Valladolid

Ore 22: Maiorca-Barcellona

DOMENICA

Ore 14: Athletic-Bilbao-Atletico Madrid

Ore 19.30: Real Madrid-Eibar

Ore 22: Real Sociedad-Osasuna

