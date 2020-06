Calciomercato, sfida a Inter e Juve | L’Atletico Madrid fa sul serio

Juventus ed Inter continuano a tenere gli occhi puntati sul calciatore della Premier League, obiettivo ormai da tempo: spunta la concorrente spagnola

Anche in chiave calciomercato è sempre Juventus contro Inter. Il derby d’Italia tra le due società non si ferma mai ed entrambe starebbero puntando da tempo il mirino dalla stessa parte. L’obiettivo in comune sarebbe Marcos Alonso, terzino del Chelsea e vecchia conoscenza del calcio italiano. Però nelle ultime ore una squadra spagnola sembrerebbe spuntare come nuova concorrente. Infatti, come riportato da ‘Todo Fichajes’, anche l’Atletico Madrid sembrerebbe interessato all’acquisto del terzino spagnolo. I ‘colchoneros’ starebbero meditando l’addio di Renan Lodi e vorrebbero sostituirlo con il calciatore del Chelsea. Altra pretendente che si aggiunge alle moltissime in tutta Europa, tra cui anche il Newcastle, fresco di nuovi investitori.

