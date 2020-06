Calciomercato Juventus, non solo Barcellona | Proposta dalla Premier per Pjanic

Il club bianconero è pronto a salutare Miralem Pjanic nel prossimo calciomercato estivo: proposta dalla Premier League per il gioiello della Juventus

In attesa di riprendere anche in campionato, la Juventus si concentra sulla stagione 2020/21. Il calciomercato potrebbe riservare diverse sorprese in casa bianconera, con l’addio di Miralem Pjanic che pare sempre più probabile. Per l’ex Roma potrebbero aprirsi le porte della Premier League: arriva l’offerta che può separarlo dalla squadra di Sarri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, maxi affare in Premier | C’è anche l’ex Inter

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ok alla cessione | Fissato il prezzo

Calciomercato Juventus, addio Pjanic: offerta dall’Inghilterra

Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’ e ripreso dal ‘Daily Mail’, vi sarebbe una novità importante sul futuro di Miralem Pjanic. Non solo Barcellona e Psg interessate all’ex Roma ma, come si sa da tempo, anche Chelsea. E proprio il club di Roman Abramovich si sarebbe fatto avanti per l’acquisto del bosniaco, iniziando ad intavolare dei discorsi con l’entourage del centrocampista. Pjanic, quindi, starebbe valutando l’ipotesi di un’avventura in Premier League con i ‘Blues’.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Resta chiaramente in piedi la pista Barcellona, con il quotidiano spagnolo ‘Sport’ che svela un retroscena. Il club di Bartomeu non avrebbe perso le speranze per uno scambio tra Pjanic ed Arthur, con il brasiliano che ha fino ad ora rifiutato la pista Juventus. I catalani sono in pressing sul classe 1996 per spingerlo ad accettare il club bianconero, dando il via libera all’operazione Pjanic. Il bosniaco dunque valuta le opportunità con la certezza ormai fondata di un addio che appare scontato.

LEGGI ANCHE >>>Juventus-Napoli, cattive notizie per Sarri | Out due big, un altro in dubbio

Barcellona, Psg e soprattutto Chelsea sono pronte ad accogliere il centrocampista della Juventus. In casa ‘Blues’, inoltre, l’ingresso di Pjanic potrebbe coincidere con una partenza illustre: il club di Agnelli non perde di vista Jorginho, pupillo di Sarri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Paratici non molla Pellegrini | Le ultime

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ‘bomba’ Pogba | La rivelazione dell’amico