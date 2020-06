Calciomercato Juventus, ok alla cessione | Fissato il prezzo

La Juventus sembra avere un grande obiettivo per il centrocampo: a Fabio Paratici è stato rivelato il prezzo del francese.

La ‘Vecchia Signora’ ha le idee piuttosto chiare sul reparto in cui intervenire maggiormente sul mercato: il centrocampo. La linea mediana della Juventus è quella che ha dato più problemi a Maurizio Sarri nel corso della stagione. Il tecnico di Bagnoli vorrebbe avere degli interpreti più adatti alla sua visione di gioco: l’acquisto di Kulusevski va in questo senso. La Juventus ricerca centrocampisti che sappiano unire ottime capacità di palleggio ad un dinamismo importante. Paratici, in questo senso, avrebbe individuato il profilo adatto e avrebbe avuto il via libera per la cessione.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Paratici non molla Pellegrini | Le ultime

Calciomercato Juventus, apertura per Aouar | Prezzo fissato a 50 milioni

Uno dei centrocampisti che, da avversario, è riuscito a fare più ‘male’ alla Juventus è stato Houssem Aouar. Il calciatore del Lione, nella partita di andata degli ottavi di Champions League, ha creato grandi problemi alla compagine di Maurizio Sarri. Il risultato sarebbe stato quello di convincere ancora di più Fabio Paratici ad investire per portarlo a Torino. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, il presidente dell’OL Aulas avrebbe aperto alla cessione del centrocampista francese.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Allegri al Psg | Subito ‘scippo’ all’Inter

Il presidente transalpino, non solo avrebbe dato il via libera alla cessione, ma avrebbe fissato anche il prezzo per Aouar: 50 milioni di euro. Il Lione, consapevole della grande concorrenza, non vuole fare alcun favoritismo per il proprio centrocampista. Oltre alla Juventus, infatti, ci sarebbero anche il Real Madrid ed il Manchester City. Il CFO bianconero per anticipare tutte le pretendenti per il centrocampista classe ’98 deve affondare il colpo al più presto. Il ritorno della gara di Champions League potrebbe essere l’occasione giusta per concludere un affare potenzialmente determinante per il futuro della Juventus.

La Juventus continua incessantemente il pressing per Aouar: il presidente Aulas apre alla cessione e fissa il prezzo a 50 milioni. di euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, ‘bomba’ Pogba | La rivelazione dell’amico

Serie A, riapertura degli stadi | Spunta una possibile data!

Calciomercato Milan, Mourinho ‘beffa’ i rossoneri per la stella!