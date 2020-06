Calciomercato Juventus, Paratici non molla Pellegrini | Le ultime

La Juventus è vigile sulle possibili opportunità di mercato: Paratici ha messo nel mirino un giocatore di Serie A, ma il rischio è legato al rinnovo.

Il prossimo mercato sarà caratterizzato da una mancanza di liquidità da parte dei club, che si tradurrà in una riduzione dei trasferimenti. Una delle possibilità per rinforzare la propria rosa è quella espressa da Paratici: gli scambi. Un’altra, invece, è quella sempreverde delle occasioni di mercato: giocatori in scadenza e clausole di rescissione più basse del valore reale del calciatore. Il CFO della Juventus avrebbe individuato una di queste opportunità, ma il calciatore potrebbe rinnovare con il proprio club ed in quel caso i bianconeri non potrebbero più esercitare la clausola.

Calciomercato Juventus, tentativo per Pellegrini | Ma il rinnovo è vicino!

Uno dei profili più graditi dalla Juventus sembra essere Lorenzo Pellegrini. Dopo aver raggiunto il fratello Luca in estate, i bianconeri potrebbero avere tutti gli interessi a ricongiungere la famiglia Pellegrini. Il centrocampista azzurro, nonostante sia uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A, ha una clausola rescissoria di soli 30 milioni con la Roma. Una vera e propria occasione che Paratici non vorrebbe farsi scappare.

Secondo quanto rivelato da ‘Radio Radio’, la Juventus avrebbe anche già contattato l’entourage del giocatore nei giorni scorsi. In ogni caso, la volontà di Pellegrini sembra essere quella di rinnovare con i giallorossi. Il nuovo contratto avrebbe come diretta conseguenza la scomparsa della clausola da 30 milioni o, quantomeno, un adeguamento del prezzo al valore reale del centrocampista. Per la Juventus significherebbe, probabilmente, dire addio all’ambizione di raggiungere Lorenzo Pellegrini.

