Calciomercato Juventus, Arthur ‘scaricato’ | Svolta per Pjanic

Potrebbe esserci stata una svolta nella trattativa fra la Juventus ed il Barcellona: i catalani avrebbero messo sul mercato il giocatore.

Il lungo dialogo di mercato fra Juventus e Barcellona sembrava essersi incagliato: i catalani vogliono Miralem Pjanic, ma non versano in una buona situazione a livello economico. L’inserimento di contropartite tecniche potrebbe essere la soluzione ideale, ma diversi giocatori non vorrebbero lasciare la capitale catalana. Nelle ultime ore potrebbe esserci stata una svolta importante: i blaugrana avrebbero messo la situazione in chiaro con uno degli obiettivi della Juventus. La trattativa potrebbe sbloccarsi a breve.

Calciomercato Juventus, svolta per Pjanic | Il Barcellona ‘scarica’ Arthur!

Secondo quanto rivelato da ‘Sport’, il Barcellona avrebbe convinto Arthur Melo a partire: la Juventus sembra essere la destinazione più probabile. Il centrocampista brasiliano, infatti, è uno dei profili più graditi dalla dirigenza bianconera. Il suo arrivo potrebbe sbloccare definitivamente l’affare Pjanic. Il bosniaco sembra essere il maggiore indiziato per rinforzare il centrocampo blaugrana e l’inserimento di Arthur potrebbe permettere al Barcellona di superare le difficoltà economiche.

La nuova linea mediana di Maurizio Sarri nella prossima stagione potrebbe essere composta da tre giovani: Bentancur, Kulusevski e Arthur Melo. Un trio avanguardistico, che rappresenterebbe al meglio le richieste del calcio moderno ad un centrocampo: dinamismo, qualità nello stretto e capacità di fare la differenza su due fronti. La dirigenza blaugrana avrebbe espresso al brasiliano la necessità di fare cassa e che sarebbe lui il maggiore indicato. La Juventus è pronta a non farsi scappare l’occasione e nelle prossime settimane proverà ad affondare il colpo.

Svolta nella trattativa per Pjanic: il Barcellona starebbe spingendo Arthur verso la Juventus!

