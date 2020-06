Calciomercato Juventus, colpo Pedro | Ecco la verità

Tra i nomi accostati con forza alla Juventus nelle ultime settimane c’è quello di Pedro, in uscita dal Chelsea: la verità sul futuro dello spagnolo

Conquistata la finale di Tim Cup con lo 0-0 portato a casa contro il Milan, la Juventus di Maurizio Sarri attende il ritorno in campionato. Serie A che ripartirà nel prossimo weekend, con il tema calciomercato che tiene tuttavia banco in casa Juventus. Paratici sonda il terreno per rinforzare l’attacco: ecco tutta la verità su Pedro, attaccante in scadenza con il Chelsea e accostato alla ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, Pedro in scadenza: futuro deciso

Un destino apparentemente già deciso, in attesa di una mossa decisiva che renda il tutto ufficiale. Secondo quanto riportato in esclusiva dai colleghi di ‘Calciomercato.it’, il futuro di Pedro sarebbe lontano dal Chelsea. Nessun accordo per restare oltre il 30 giugno 2020, data della scadenza contrattuale dell’esterno spagnolo. Il 32enne nato nel settore giovanile del Barcellona, lascerà Londra per accasarsi altrove.

Diverse le richieste, da Premier League, Qatar, Liga ma soprattutto Serie A. Pedro ha scelto la sua prossima squadra: la Roma. L’opzione Juventus, dunque, non sembrerebbe così probabile con i bianconeri ‘usati’ come strumento per velocizzare l’approdo nella Capitale. Roma che rimane dunque in pole position, vista la corte serrata portata avanti per il classe 1987 sin dallo scorso gennaio.

Nulla di vero dunque sulla possibile pista Juventus: Pedro vuole solo il club giallorosso ed è pronto ad attenderlo. Dal prossimo 1 luglio potrebbe dunque, in caso di accordo, firmare per i capitolini ed approdare alla corte di Fonseca per il 2020/21.

