Calciomercato Milan, futuro Theo | C’è la decisione del PSG

Non è stata una grande stagione fino a questo momento per il Milan, che vuole crescere nella prossima annata. Novità sul futuro di Theo Hernandez

Non è stata una grande annata per il Milan, che è partita in maniera negativa e ha subito abbandonato la lotta alla Champions League dopo alcuni passi falsi che hanno portato anche all’esonero di Marco Giampaolo e all’arrivo di Stefano Pioli. I risultati sono migliorati ma il buon filotto dell’inizio 2020 non è bastato per recuperare il distacco dalla quarta in classifica.

Ora con la ripresa del campionato e l’eliminazione dalla Coppa Italia, l’unico obiettivo che resta è quello riguardante l’Europa League. Il distacco dal Napoli è di tre punti per cui tutto è ancora possibile, anche se per i rossoneri non sarebbe comunque l’obiettivo prefissato a inizio stagione.

Calciomercato Milan, il PSG abbandona Theo Hernandez e si fionda su Telles

La dirigenza ha già iniziato a lavorare per provare a crescere e fare un salto di qualità nel futuro. Per farlo dovrà cercare di effettuare operazioni importanti sul calciomercato, provando ad affiancare elementi di spessore ai migliori elementi di questa annata.

Per fare bene in futuro è necessario anche trattenere calciatori che hanno dimostrato di essere all’altezza del Milan. Il primo su tutti è sicuramente Theo Hernandez, che ha vissuto fin qui un’annata straordinaria. Secondo quanto riportato da TodoFichajes, il PSG si sarebbe allontanato dal francese, che non sembrerebbe intenzionato a lasciare i rossoneri.

Il Paris-Saint Germain avrebbe dunque deciso di ingaggiare Alex Telles come terzino per 25 milioni di euro, la metà rispetto al costo Theo Hernandez.

