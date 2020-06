Calciomercato Juventus, Higuain tra nuova esclusione e futuro | Che scambio!

La Juventus programma il futuro e pensa ad un suggestivo scambio per il prossimo calciomercato estivo: super scambio con Higuain

In attesa di scendere in campo per la finale di Tim Cup contro il Napoli, la Juventus di Sarri si guarda intorno per il prossimo calciomercato estivo. Diversi i profili sul taccuino di Paratici che, tra entrate e nuove uscite, dovrà far quadrare i conti della ‘Vecchia Signora’. Avanza una clamorosa opportunità per Gonzalo Higuain: l’ipotesi scambio che accontenta tutti.

Calciomercato Juventus, l’ex bianconero vuole Higuain!

Un’esclusione, l’ennesima, che potrebbe portare al definitivo divorzio tra Gonzalo Higuain e la Juventus. Sarri ha da tempo scaricato l’argentino che nemmeno contro il suo ex Napoli, in finale di Tim Cup, partirà dall’inizio. Una bocciatura totale per il ‘Pipita’ che saluterà Torino nelle prossime settimane. Pronto ad accoglierlo vi sarebbe Fabrizio Ravanelli che, ad un passo dal ruolo di ds del Marsiglia, lo vorrebbe con sè in Francia. L’ex attaccante bianconero, campione d’Europa nel 1996, a ‘Le Phoceen’: “Potrebbe arrivare, anche in prestito. Sarebbe perfetto per il Marsiglia”.

Non lasciano dubbi quindi i pensieri di Ravanelli pronto a spingere sull’acceleratore per portare Gonzalo in Ligue 1. In casa Juventus quello con il Marsiglia potrebbe essere un asse interessante, anche in entrata. Piace da tempo Thauvin che come Higuain è in scadenza nel 2021 con la società transalpina. Complicato il rinnovo ed ecco che l’ipotesi scambio potrebbe prendere seriamente corpo accontentando tutte le parti in causa.

Thauvin, già accostato al Milan l’anno scorso, è reduce da un lungo infortunio. Nonostante la voglia di rilanciarsi a Marsiglia espressa settimane fa, la pista che porta a Torino può diventare più di un’idea. Paratici al lavoro: via Higuain, dentro Thauvin.

