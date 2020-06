Calciomercato Inter, cessione Nainggolan | Offerti due giocatori

Il destino di Nainggolan rimane ancora ignoto: negli ultimi giorni è spuntata una nuova pretendente in Serie A che offrirebbe due giocatori all’Inter.

L’arrivo di Radja Nainggolan all’Inter nel 2018 era stato accolto con grandissimo entusiasmo: il belga si era imposto come uno dei migliori centrocampisti al mondo con la maglia della Roma. L’anno scorso, ad un’estate di distanza, il ‘Ninja’ sembrava già essere considerato di troppo nella rosa nerazzurra e l’addio è stato inevitabile. Il prestito al Cagliari terminerà insieme al campionato di Serie A e Nainggolan tornerà a Milano. Il suo destino, però, resta ancora ignoto: negli ultimi giorni sarebbe spuntata una nuova pretendente, che per il centrocampista belga offrirebbe due giocatori.

Calciomercato Inter, anche il Torino su Nainggolan | Scambio con Izzo e Nkoulou

La prossima destinazione di Radja Nainggolan è ancora un mistero: potrebbe essere all’Inter, così come una cessione definitiva, anche in Serie A. Come riportato da ‘Tuttosport’, sul centrocampista belga ci sarebbe l’interesse del Torino. Il club granata potrebbe offrire due giocatori per convincere Marotta a lasciar partire il ‘Ninja’: si tratta di Izzo e Nkoulou. Entrambi i difensori, infatti, sono profili graditi dai nerazzurri che potrebbero così allungare la rosa difensiva a disposizione di Conte.

Uno degli obiettivi prefissati dalla dirigenza nerazzurra è quello di aumentare la profondità della rosa a disposizione del tecnico salentino. Il trio arretrato di Conte in stagione ha avuto pochi ricambi ed Izzo e Nkoulou potrebbero aggiungere qualità e chilometraggio. Il centrale napoletano, in particolare, è oggetto delle attenzioni dell’Inter da diversi mesi e avrebbe già ottenuto il gradimento di Conte. L’offerta del Torino potrebbe essere quella giusta per convincere il club meneghino ed la prossima destinazione del ‘Ninja’ potrebbe essere Torino.

