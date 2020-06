Calciomercato Inter, Marotta rischia | Alleanza Simeone in Premier

Si potrebbe essere complicata una delle possibili mosse di mercato dell’Inter e la colpa sarebbe di Simeone: ora l’Atletico Madrid lo vuole.

Il ritorno al calcio giocato dell’Inter non è stato dolce quanto auspicato dai tifosi. L’eliminazione dalla Coppa Italia, però, non ha scalfito le convinzioni di Antonio Conte e della dirigenza nerazzurra: c’è ancora un campionato da portare a termine. La programmazione per la prossima stagione, poi, passa dal mercato. Uno dei reparti in cui verrà messa maggiormente mano sarà quello offensivo: la rosa dell’Inter dovrà essere allungata. I piani di Marotta, però, potrebbero essere ostacolati da Simeone.

Calciomercato Inter, si complica il riscatto di Sanchez | Interviene Simeone

Uno dei temi più dibattuti in casa Inter è il riscatto di Alexis Sanchez dal Manchester United a fine della stagione. L’attaccante cileno, nonostante i continui problemi fisici, avrebbe convinto i nerazzurri a dargli ulteriore fiducia: anche se questo finale di stagione potrebbe essere determinante. Ma, come rivelato da ‘El Gol Digital’, anche Simeone vorrebbe arrivare a Sanchez per rinforzare il proprio attacco.

L’attacco dell’Atletico Madrid sembra prossimo ad una rivoluzione in estate, con Diego Costa e Alvaro Morata verso l’addio. Uno dei possibili rinforzi graditi dal ‘Cholo’ potrebbe essere proprio Sanchez. Il cileno potrebbe essere inserito nella trattativa con il Manchester United per Saul Niguez, sempre di più considerato l’obiettivo principale dai ‘Red Devils’. In quel caso si complicherebbe notevolmente il riscatto da parte dell’Inter, con Sanchez che tornerebbe ancora nella Liga dopo l’esperienza con il Barcellona. Simeone, infatti, sarebbe un fan del ‘Nino Maravilla’ fin dai tempi del River Plate.

Brutte notizie per l’Inter: anche Simeone vorrebbe Alexis Sanchez e potrebbe avere una corsia preferenziale con lo United.

